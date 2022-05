Mannen aangehouden voor vuurwapenbezit op A12 bij Zevenaar

Zevenaar gaat 25 Oekraïense vluchtelin­gen opvangen bij minicam­ping De Mietvelder in Angerlo

ANGERLO - Op minicamping De Mietvelder in Angerlo is vanaf dinsdagmorgen plaats voor 25 Oekraïense vluchtelingen. De accommodatie is de eerste van vier permanente opvanglocaties die komende tijd openen in de gemeente Zevenaar.

25 april