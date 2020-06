Mannen willen beeld in Pannerden stelen, extra ijzeren buis voorkomt het: ‘Het is zo zinloos’

VIDEO Duo vernielt beeld in Pannerden, vi­deo-opname massaal gedeeld

16:17 PANNERDEN - Een video waarop te zien is hoe twee mannen een beeld van hun sokkel trekken in Pannerden, is dinsdagavond massaal gedeeld op Facebook. Op de beelden is te zien hoe het duo hard aan het beeld bij RKPSC Pannerden trekt en vervolgens iets ervan lijkt mee te nemen.