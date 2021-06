Marita werkt naast een pittoreske kerk: ‘Heel Nederland komt hier wandelen en fotograferen’

,,Nee, dat is niet omdat we hier wonen. Mijn man en ik hebben hier een restaurant: Thoen & Thans. Pal naast de kerk, zo’n 3,5 jaar nu. We hebben een zaak in ruste overgenomen. Best heftig hoor, een tweede bedrijf naast het restaurant dat we al hadden in Babberich. Maar ik word steeds blijer dat we het gedaan hebben. Een zaak in het dorp waar je woont en bent opgegroeid, dat is een stukje emotie.