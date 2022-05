Marrechausse onderschept twee mannen met vuurwapens op grensovergang A12 bij Zevenaar

Vijf vragen over Nepmails verstuurd uit naam van lokale politici, maar hoe werkt ‘phishing’ nou eigenlijk?

ZEVENAAR - In Zevenaar, Doetinchem, Oude IJsselstreek en Winterswijk ontvingen raads- en commissieleden vorige week dubieuze mails uit naam van burgemeesters of raadsleden. Het gaat om zogenoemde phishing-mails waarin collega's werd gevraagd om spullen - in dit geval ITunes- te kopen.

22 april