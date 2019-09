Materiaal voor drugslab gevonden in bedrijfspand Zevenaar

Ruzie rond landgoed Halsaf escaleert; raadsleden Lokaal Belang niet welkom

6:55 BABBERICH Raadsleden van Lokaal Belang zijn niet langer welkom op het deel van landgoed Halsaf in Babberich dat eigendom is van Huize Babberich Beheer B.V. Volgens Arthur de Nerée tot Babberich, directeur van deze B.V., is bekend dat een deel van Lokaal Belang niets ziet in zijn plannen voor Huize Halsaf. Lokaal Belang is woedend.