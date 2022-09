Meer chalets in ‘vluchtelingendorp’ Oekraïners bij Spijk, maar aantal vluchtelingen blijft maximaal 150

Een oplettende voorbijganger constateerde dat er meer dan de gecommuniceerde 25 chalets staan op het terrein aan de Vliegenwaard. ,,Het zijn er inderdaad 28 geworden”, zegt een woordvoerder van de gemeente Zevenaar.



Dat komt doordat er volgens Zevenaar meer ruimte bleek dan vooraf gedacht, waardoor is besloten meer opvangwoningen te plaatsen. ,,Dat past allemaal binnen de aangevraagde vergunningen. Op deze manier kunnen we mensen net iets meer ruimte bieden. Stel dat er een groot gezin komt, dan kunnen we dat opdelen over twee chalets. Dat is prettiger”, zegt de woordvoerder.