Meer dan honderd ooievaars voelen zich kiplekker in weiland bij Zweekhorst

Een bijzonder gezicht leveren de verzamelde dieren op in weilanden bij buurtschap Zweekhorst, in de buurt van Duiven en Zevenaar. Maar ook bij Baak en Toldijk zijn de beesten met vele tegelijk in de lucht te zien.



De dieren maken zich op voor de tocht naar Spanje en daarna wellicht Afrika, vertelt bioloog Gerrit Jansen. ,,De jonge ooievaars die net uitgevlogen zijn, slapen eerst nog een tijd op het nest. Dan verzamelen ze. Pas later, ik denk als het goed weer is en de wind uit het noorden komt, vertrekken ze naar het zuiden.’’



Waarschijnlijk blijven de ooie­vaars nog tot en met september in de Achterhoek en Liemers.