Meer dan vierhonderd leerlingen in Zevenaar wachten op uitslag eindexamen

MET VIDEO Romeinse vondsten Herwen zijn terug in de Liemers, zelfs bekende vondst uit jaren 30: ‘Dit is toch de plek waar ze horen’

Enkele Romeinse vondsten uit het tempelcomplex dat werd opgegraven in de Geitenwaard bij Herwen zijn terug in de Liemers. ,,Hier horen ze thuis”, zegt Karin Degen, hoofd van het Liemers Museum in Zevenaar. Vanaf maandag 12 juni tot 7 januari zijn de vondsten te zien in het streekmuseum.