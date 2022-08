Meerdere voertuigen betrokken bij ongeluk op A12 tussen Arnhem en Duitse grens: linkerrijstrook dicht

Woonlasten in Doesburg hoogst van de Liemers; huurders in Wester­voort verreweg het goedkoopst af

De woonlasten voor huurders liggen in Doesburg honderden euro’s per jaar hoger dan in Westervoort. Eigenaren van koopwoningen zijn in Duiven het goedkoopst uit. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het bureau COELO.

30 juli