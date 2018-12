Melkrobot veroorzaakt dood tientallen koeien van boer uit Spijk

Ene schip na het andere in nood op rivieren in regio door laagwater

5 december NIJMEGEN - Zeker zeven binnenvaartschepen zijn woensdag in de problemen gekomen op de Waal en de Nederrijn in de regio. Op de Waal bij Nijmegen liepen vijf schepen vast, waarvan er een lek raakte. In de Rijnhaven van Tolkamer moest de brandweer in actie komen voor een schip dat water maakte.