Middelbare scholen mogen weer helemaal open: dag inloggen in je pyjama, hallo hele dagen in de klas

Door droogte scheuren de huizen in Tolkamer, Truus en Bennie moeten er gedwongen uit: 'Dit is een groot maatschap­pe­lijk probleem'

6 mei TOLKAMER - Zeventigers Bennie Steennis en zijn vrouw Truus Steennis - Te Booij wonen al elf jaar in de woning die ze nu tegen hun wil achterlaten. Hun huis wordt gesloopt omdat het verzakt is vanwege de droogte. ,,Mijn tante van 93 woont hier schuin tegenover, zij kreeg deze week te horen dat ze moet verhuizen’’, zegt Steennis. ,,In haar huis zitten overal scheuren.’’