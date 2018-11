Ministers buigen zich over verzakkende huizen

Auto met gezin slaat over de kop bij Oud-Dijk

18 november BABBERICH - Op de A12 bij knooppunt Oud-Dijk is zondagavond even voor 20.30 uur een personenwagen met daarin een gezin met in ieder geval twee kinderen over de kop geslagen. Bij de buiteling is ook een tweede auto geraakt. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend.