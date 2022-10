Moeder van meisje (13) dat stelselmatig wordt gepest om foto in ondergoed stormt school binnen: ‘Actie uit pure wanhoop’

Aanleiding voor de escalatie was volgens de moeder – die ter bescherming van haar dochter anoniem wil blijven* – een spraakbericht dat zij woensdag kreeg van haar dochter. Hierin is te horen dat de jongens die haar al een jaar pesten, verhaal komen halen bij het meisje.



Dit omdat zij aan school heeft gemeld dat haar fiets is ondergespoten met verf. De Gelderlander heeft het spraakbericht gehoord.



,,Dit was voor mij echt de druppel. Mijn dochter wordt al bijna een jaar lang gepest. Samen met mijn vriend en een andere bekende ben ik naar de school gegaan om verhaal te halen.



Uiteindelijk is de bom gebarsten, waarbij in de aula een tafel is omgegooid. Achteraf is het natuurlijk heel stom van ons, wij zullen de gemaakte schade ook vergoeden”, laat de vrouw weten.