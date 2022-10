Mogelijk appartementen in Martinuskerk Giesbeek; gesprekken daarover lopen

Er komen mogelijk appartementen in de de Martinuskerk in Giesbeek. De Willibrordusparochie is daarover in gesprek met een vastgoedmakelaar, maar moet de laatste plooien nog gladstrijken.

De gesprekken zijn in een vergevorderd stadium, laat Ruud Huisman weten namens de parochie.



In 2019 werd bekend dat de Martinuskerk wegens teruglopende bezoekersaantallen aan de eredienst onttrokken zou worden. Hoewel de locatieraad van de rooms-katholieke kerk poogde het godshuis in eigen beheer te houden, bleek een verkoop in 2021 onvermijdelijk.



Sinds een paar maanden staat de kerk op Funda, een website waarop onroerend goed te koop wordt aangeboden. De vraagprijs is 275.000 euro.

,,We hebben een Arnhemse makelaar ingeschakeld. Zo kwam de kerk ook op internet. Uiteindelijk hebben vier partijen gereageerd en zijn we in gesprek met de hoogste bieder”, laat Huisman weten. ,,Dat is een vastgoedontwikkelaar en het bod zat vér boven de vraagprijs.”

Wat met de kerktoren?

Het is volgens Huisman – die namens de parochie nauw betrokken is bij de verkoop van kerken in de Liemers – nog onbekend hoeveel appartementen er moeten komen. ,,Daarover zijn we nog in gesprek.”

Ook de toekomst van de kerktoren moet nog worden besproken. Die toren werd in 2010 voor tonnen herbouwd. Een groot gedeelte van het budget is gemeenschapsgeld, opgehaald door de Vrienden van de Giese Toren. Deze stichting sprak eerder al de hoop uit dat de toren kan blijven bestaan, ook al wordt de kerk verkocht.

De toren is in de zomermaanden twee maal per week open voor een beklimming. Rond de kerstmis kunnen bezoekers in de toren 120 kerststallen bezichtigen.

Huisman hoopt voor het einde van dit jaar duidelijkheid te hebben over de toekomst van de kerk én de toren.

Ondertussen zijn er ook plannen om acht woningen te bouwen op het grasveld tussen de kerk en het achterliggende kerkhof. Ondanks boze reacties vanuit de buurt, lijken die levensloopbestendige woningen er te komen.

Deze plannen staan los van de verkoop van de kerk. De geïnteresseerde partij komt volgens Huisman niet uit de omgeving.