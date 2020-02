Mogelijk brandstichting in Zevenaarse loods op BAT-terrein

ZEVENAAR - De brand in een loods op het BAT-terrein aan de Kerkstraat in Zevenaar, zondagavond, is waarschijnlijk aangestoken. Volgens een woordvoerder van de brandweer stond de loods zo goed als leeg en was het pand afgesloten van stroom: ,,Brandstichting sluiten we niet uit.”