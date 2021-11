Mogelijk drugsafval gevonden in Pannerden, melder kreeg last van ogen en mond

Salon opent weer na verwoesten­de brand: kapster Jantine ondanks verloren jaar niet klein te krijgen

ZEVENAAR - Haar levenswerk gaat begin dit jaar in vlammen op. Toch besluit Jantine Vlastuin van Your Hair Expert de rug te rechten. Even overweegt ze om het bijltje erbij neer te gooien, als haar kapsalon Your Hair Expert op 3 januari van dit jaar volledig in de as ligt.

5 november