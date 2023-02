Molukse gemeenschap in Zevenaar wil ‘eeuwige rust’ voor gesneuvelde oorlogsveteranen: ‘Als wij straks wegvallen, gebeurt er niets meer’

KNIL-veteranen die in Zevenaar begraven zijn, moeten ‘eeuwige rust’ krijgen. Dat is de inzet van de lokale Molukse gemeenschap. Nabestaanden hopen dat de gemeente Zevenaar net als Doesburg bijdraagt aan het eerherstel waar ze zo aan hechten.

Dit is hét moment om in actie te komen, vinden Ulis Renjaän, Tonny Renjaän, Ina Sedoeboen en Magda Renjaän-Keroeboen. Allemaal zijn ze vanuit een kamp terechtgekomen in Zevenaar, waar ze een nieuw bestaan opbouwden.



Daarin slaagden ze met vlag en wimpel, maar hun ouders, de eerste generatie, hadden het minder makkelijk. Daarom moet er aandacht komen voor de militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) en hun vrouwen.

Graven niet meer geruimd

Het Molukse viertal, dat bijgestaan wordt door VVD-raadslid Joke Koenen (die een Molukse moeder en een Nederlandse vader heeft), gaat de gemeente Zevenaar verzoeken om de graven van de zogenoemde ‘knillers’ eeuwige rust te geven. Daarmee wordt bedoeld dat deze graven nooit meer worden geruimd en beheerd blijven worden. Ook vervallen op enig moment de grafkosten.

Quote Ik kijk naar het algemeen belang en wil eeuwige grafrust om meer blijk te geven aan wat KNIL-veteranen hebben meegemaakt. Dát is mijn drijfveer Tonny Renjaän

,,Het gaat ons vooral om eerherstel", zegt Tonny Renjaän, wiens ouders zijn begraven op de Molukken. Daar is hij blij om. ,,Vooral mijn moeder kon het op een gegeven moment niet meer aan in Nederland. De Nederlandse regering heeft ons voor de gek gehouden, zei ze steeds. Maar ik kijk naar het algemeen belang en wil eeuwige grafrust om meer blijk te geven aan wat KNIL-veteranen hebben meegemaakt. Dát is mijn drijfveer.”

Tweede generatie moet het doen

In de jaren 60 kwamen veel Molukkers in Nederland en dus ook in Zevenaar terecht. Onder hen veel mensen die onder de Nederlandse vlag in de voormalige kolonie Indonesië vochten, maar nooit echt de waardering kregen die ze verdienden. Ook niet toen ze in Nederland in de speciale kampen terechtkwamen omdat ze in Indonesïe niet zeker zouden zijn van hun leven.

Tonny wandelde de afgelopen jaren veel met Ulis en samen kwamen ze langzamerhand tot de conclusie dat die erkenning er moest komen. ,,We zeiden tegen elkaar: we zijn er nu nog’’, blikt Tonny terug. ,,Als wij straks wegvallen, gebeurt er niets meer. Van de derde en vierde generatie kun je ook niets meer verwachten. Dus moeten we nu in actie komen.”

Meer dan vijftig Molukse graven

Magda Renjaän-Keroeboen maakte van alle Molukse graven aan de Babberichseweg - het zijn er meer dan vijftig - een foto. Zaak is nu om de familieleden van al deze overledenen te benaderen met de vraag of zij achter het verzoek voor eeuwige rust staan. Vervolgens belandt er een verzoek in het gemeentehuis in Zevenaar.

Ook de Protestantse Gemeente in Zevenaar is een belangrijke partij. Want de gemeente is weliswaar grondeigenaar van de begraafplaats, de vrijwilligers van de kerk onderhouden de graven. En mogen de Molukse graven straks nooit meer geruimd worden, dan heeft de kerk minder grond beschikbaar.

Informatiebord op de begraafplaats

Allemaal dingen om mee aan de slag te gaan. Ook willen de initiatiefnemers - het liefst nog vóór de zomervakantie - een informatiebord geplaatst hebben op de begraafplaats met de namen van de Molukse overledenen.

Ina Sedoeboen is blij dat het begin er is. ,,Toen er nog niets gebeurde, kon ik niet goed slapen. Ik denk dat iedereen blij is dat we in actie komen.”

De gemeente Zevenaar zegt desgevraagd het verzoek af te wachten. ,,Dan kijken we of we hier aan mee kunnen werken of niet’’, aldus een gemeentewoordvoerder.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.