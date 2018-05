'Mond- en klauwzeer' na schoolkamp tussen koeienvlaaien in de Ardennen

26-jarige man uit Lobith opgepakt voor brandstich­ting na ruzie tijdens uitgaan

17:15 LOBITH - Een 26-jarige inwoner van Lobith is maandagmorgen aangehouden voor betrokkenheid bij een brand die zaterdag 12 mei rond 01.00 uur woedde in een woning aan de Chrysantstraat in zijn woonplaats. De brandstichting zou het gevolg zijn van een ruzie tijdens het uitgaan.