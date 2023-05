Mondde de seks in de bosjes uit in een verkrachting? ‘Ze heeft het heel anders ervaren dan ik’

met video Flatgebouw in Doesburg ontruimd vanwege vreemde lucht, ook ‘vluchtmas­ker’ ingezet

Bewoners van een flat in Doesburg moesten donderdagavond plots hun huis verlaten. Er hing een penetrante lucht in het flatgebouw, en de brandweer wist in niet direct waar die lucht vandaan kwam. Er is niemand gewond geraakt.