Monumentale orgel in Zevenaar met succes gerestaureerd: ,,Het klinkt weer zoals in 1697"

Hoewel weer? Geloof het of niet, maar het orgelconcert zaterdag was het eerste in de lange historie van de Ontmoetingskerk. ,,,Het is de eerste keer dat we zoiets organiseren”, vertelt secretaris Peter Schuurman van de Protestantse Gemeente Zevenaar.

,,Tot nog toe werd het orgel hier alleen bespeeld tijdens kerkdiensten en uitvaarten. Maar als er belangstelling voor bestaat voor orgelconcerten dan is dit zeker voor herhaling vatbaar.”

Vaste organisten en hun favorieten

Maar liefst drie vaste organisten, Stef Joosen, Hans Breure en Jack Blok, brachten er zaterdag hun favoriete stukken ten gehore. Alles klonk weer zoals ooit bedoeld door componisten als Sweelinck, Valerius en Joop Stokkermans.

Quote Uit een van de pijpen rolde zelfs nog een grote, dode bromvlieg. Peter Schuurman

De revisie van het 325 jaar oude orgel was volgens Peter Schuurman bepaald niet de eerste en zeker ook niet de laatste. ,,De tijd doet altijd zijn werk. Tussen 1697 en nu zijn er meerdere grote onderhouds- en herstelmomenten geweest. Uit 1697 resteert feitelijk alleen nog de orgelkast. In de tussentijd is het orgel meermaals aangepast, gerestaureerd af zelfs totaal vernieuwd.”

,,De laatste keer dat het orgel totaal werd aangepakt was in 1968. Ook toen is het door de firma Fentrop weer teruggebracht naar de oorspronkelijke setting van 1697. Ernest Sparenburg, tussen 1962 en 2019 de vaste bespeler van het orgel, hield dat hele proces streng in het oog. Het orgel was in die tijd echt zijn kindje.”

‘Sappig bladwerk in de wangstukken’

Het orgel van de bekende Zaandamse fabrikant is ondergebracht in een Westfaalse kast. In de archieven van de Ontmoetingskerk wordt gewezen op ‘het sappige bladwerk in de wangstukken van de onderkast’. Op de website van de Protestantse Gemeente Zevenaar is nog een video te zien van een eerdere onderhoudsbeurt in 2021.

Te zien is de verwijdering en de schoonmaak van de pijpen en het stemmen met behulp van een computergestuurde stemhulp. Dat was hoognodig omdat door de renovatie van het kerktorentje enkele jaren geleden veel stof in de pijpen was gekomen.

Peter Schuurman: ,,Aan het einde van de rit kregen wij toen het trieste nieuws dat in de grote orgelpijpen loodwit zat. Dat is een corrosie van die tinnen pijpen. Toen wisten we dat we feitelijk niet meer om een grote revisie heen konden. Uit een van de pijpen rolde zelfs nog een grote, dode bromvlieg.”

Heel tevreden

De grondige revisie van het orgel kostte het bestuur van de protestantse gemeente een flinke som geld, zo’n 20.000 euro. ,,Naast de Ontmoetingskerk hadden we ook nog de Hoeksteen. Bij de sluiting daarvan in 2000 hebben we het orgel daar verkocht. Van de opbrengst hebben we een legaat gemaakt voor het onderhoud van dit orgel.”

,,Zelf ben ik a-musicaal maar van deskundigen en onze organisten heb ik gehoord dat ze heel tevreden zijn over het geluid. Het klinkt weer zoals in 1697”, aldus Schuurman.

De 75 bezoekers van het concert zaterdagmiddag waren ook erg enthousiast. Schuurman concludeert: ,,Het was een enorm succes.”

