Motoragent (60) die scholieren schepte op fietspad in Babberich veroordeeld tot voorwaardelijke werkstraf

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden een onvoorwaardelijke werkstraf van 60 uur geëist.

In november vorig jaar kwam de motoragent op het fietspad langs de provinciale weg, de N811, tussen Babberich en Herwen in botsing met twee jonge fietsers. Het was rond half acht in de ochtend en het schemerde nog.

Verkeerde kant

De politieman reed met zijn dienstmotor aan de verkeerde kant van de weg. De fietsers, twee pubers die op weg waren naar school, kwamen de agent tegemoet. Door de botsing raakten ze allebei gewond. Ook de politieman raakte gewond.

De motoragent zei twee weken geleden tijdens de zitting zijn verantwoordelijkheid te willen nemen voor het ongeval, maar vindt dat hij ‘niet echt schuldig’ is.

,,Ik zou geen onnodige risico’s nemen. Ik zit al veertig jaar bij de politie, waarvan achttien jaar veilig als motoragent. Er is nooit iets fout gegaan. Van de man die het goed wil doen, ben je opeens de man geworden die als een gek over het fietspad rijdt en bijna twee kinderen heeft dood gereden, als je de sociale media mag geloven.”

Kwetsbare verkeersdeelnemers

De rechtbank oordeelt dat de agent inderdaad de juiste afweging had gemaakt om op het fietspad te gaan rijden, in een poging een tractor met te felle verlichting te stoppen. Toch heeft de agent uit Zevenaar volgens de rechtbank niet voorzichtig genoeg gehandeld. Hij reed te hard, tegen de richting in, op een tijdstip waarop het druk was op het fietspad met ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’: kinderen op weg naar school.

Ook heeft de rechtbank gekeken naar de gevolgen van het ongeluk: niet alleen zijn de twee jonge fietsers gewond geraakt, maar de motoragent heeft zelf ook zware verwondingen opgelopen, waarbij het nog maar de vraag is of hij daarvan volledig herstelt.

Ook benadrukt de rechtbank dat de agent juist een ongeval wilde voorkomen, en dat het dan wrang is dat hij daardoor juist een ongeluk heeft veroorzaakt.

Die laatste twee punten waren voldoende redenen om op een lagere straf uit te komen dan door justitie was geëist.

Het is nog niet bekend of het OM of de agent in beroep gaat tegen het vonnis.