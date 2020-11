Motoragent reed in diensttijd op het fietspad tegen het verkeer in. De vraag is: waarom?

Asil ten einde raad na derde inbraak in twee jaar: ‘Ik baal verschrik­ke­lijk’

13 november ZEVENAAR - Voor de derde keer in twee jaar werd in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken bij de telecomwinkel van Asil Alimi in Zevenaar. Ruiten gingen aan diggelen, de pui werd beschadigd. Alimi is ten einde raad.