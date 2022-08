Motorrijder gaat onderuit en raakt gewond in Zevenaar

Liemers houdt voorlopig vast aan middeleeuw­se blaftaks: hierom betaal je als hondenbe­zit­ter belasting

DUIVEN - Hondenbelasting staat ter discussie in de Liemers. Toch betalen baasjes overal nog steeds deze ‘blaftaks’ voor hun trouwe viervoeter. De vraag is hoelang nog: in Duiven willen oppositiepartijen de belasting afschaffen en ook in Zevenaar, Westervoort en Doesburg is dit al jaren een heet hangijzer.

26 juli