Motorrijder zwaargewond bij ongeluk in Angerlo; weg afgesloten voor verkeer

update Er ligt een oudere vrouw langs het bospad in Pannerden: alle alarmbel­len gaan af

18 augustus PANNERDEN - Dat was even schrikken voor een voorbijganger in het bos bij Pannerden deze woensdagmiddag. Hij ziet een vrouw op leeftijd in het bos liggen naast haar rollator. Ze reageert niet op zijn aanspraak en dus pakt hij zijn mobieltje en belt 112. Politie en ambulance komen met grote spoed naar het bospad aan de Renbaan in Pannerden. Gelukkig blijkt al snel dat de vrouw niets mankeert.