Mountainbiker bedreigt Mick (15) met mes en steekt fietsband lek: ‘Wie is deze gestoorde idioot?’

Mick en zijn moeder hopen ook via Facebook te achterhalen wie ‘deze gestoorde idioot’ is, zoals zijn moeder hem omschrijft. Een bericht hierover is inmiddels al zo'n 750 keer gedeeld. ,,Hij stond daar opeens met het mes te zwaaien. Waarom doet iemand zoiets?’’, vraagt Mick zich af.

Schreeuwen en schelden

Volledig scherm De mountainbiker. © Eigen foto Dagen later is de scholier nóg beduusd van wat hem overkwam. Met zijn vrienden fietste hij zondag rond het middaguur op de Arnhemseweg naar het Lentebad in Zevenaar. Een mountainbiker in tegenovergestelde richting reed hem en zijn drie vrienden bijna van zijn fiets af, ter hoogte van de afslag richting de Helhoek.



,,Hij fietste op onze strook. ‘Pas op, doe eens normaal’, riepen m’n vrienden naar hem. De man draaide zich om en stopte. Ik vroeg wat er aan de hand was. Uit het niets begon hij te schreeuwen en schelden.”

‘Beter snel wegwezen’

De man begon te trillen en zweten. ‘Wat gebeurt hier?’, vroegen de verbaasde vrienden zich af. Is de mountainbiker boos? Bang misschien? ,,Ik vroeg of hij aan de andere kant wilde gaan fietsen. Opnieuw begon hij te schreeuwen. Toen ik vroeg of hij door wilde fietsen, zei hij dat we maar beter snel konden wegwezen. Hij pakte een mes uit zijn tas en begon ermee te zwaaien.”

Mick moet er niet aan denken wat er was gebeurd als hij niet was uitgeweken. ,,Misschien had hij me dan wel echt gestoken. Maar ik bleef rustig en liep naar achter. Vervolgens pakte hij zomaar mijn fiets en stak hij mijn achterband lek. Wát een gek.”

Aangifte

In alle rust vervolgde de mountainbiker zijn tocht in de richting van Duiven. De politie was inmiddels al gebeld door de vriendengroep. Mick was te laat om het hele incident te filmen. Wel is op beelden van hem te zien hoe de mountainbiker weg fietst. In eerste instantie werd in overleg met de agenten besloten geen aangifte te doen. Dit omdat de man niet herkenbaar genoeg op de beelden te zien zou zijn.

Maar, zo laat een politiewoordvoerder woensdag weten, op het bureau zijn de beelden van Mick opnieuw bekeken en is een onderzoek gestart. Ook is er inmiddels een afspraak voor een aangifte gepland.

‘Dag niet verpest’

Hoe verbijsterd Mick en zijn vrienden ook waren door het incident, rustig zijn ze wel gebleven. ,,Ik was meer verbaasd dan bang. En naar het zwembad zijn we nog gewoon gegaan. Lopend, tenminste. Ik laat niet zomaar mijn dag verpesten door zo iemand.”