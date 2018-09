MS-patiënt Kevin (39) wacht de voedselbank als zijn medicijn niet meer wordt vergoed

Voor Kevin niets meer en niets minder dan een wondergeneesmiddel dat hem staande houdt, laat nadenken en in staat stelt te communiceren. Zonder fampyra geen leven. En laten ze in Den Haag nou hebben bedacht juist dat geneesmiddel niet langer te vergoeden. Een ramp voor Kevin van Leur uit Zevenaar. Zonder kan hij niet.

Mantelzorg

Met de mantelzorg van zijn ouders iedere ochtend en avond en vaak op andere momenten van de dag en de hulp van vrienden kan Kevin zich redden in zijn kleine huurwoning aan de Zonegge in Zevenaar. De twee kastjes boven het aanrecht staan boordevol medicijnen, vitamines en mineralen die hij voor het grijpen moet hebben.

Een verrijdbare stoel en de rollator zijn binnen handbereik. Met de traplift kan hij naar boven. De tv in de woonkamer is van een indrukwekkende omvang maar voor Kevin alweer te klein. Ondertiteling van een programma laat hem afhaken. Voor een goede film wijkt hij eens per week uit naar het grote scherm van de bioscoop in Arnhem. Een Engelstalige, of Nederlandse film gaat prima. Het is zijn enige uitje.