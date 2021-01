Muizenplaag teistert Voedselbank Zevenaar: ‘Of het nou koekjes waren of pasta, alles knaagden ze aan’

Zevenaars SP-raads­lid Van der Schaft vertrekt per direct: ‘Ik ben het zat’

15 december ZEVENAAR - Raadslid Ed van der Schaft verlaat per direct de Zevenaarse gemeenteraad. Woensdagavond is de laatste keer dat hij tijdens een raadsvergadering in Zevenaar de SP vertegenwoordigt. Van der Schaft (61) was zeven jaar gemeenteraadslid in Zevenaar en fractievoorzitter van de SP.