Na 130 jaar is het stil in Tolkamer: ‘Het dorp had de scheepswerf nodig, maar de werf het dorp óók’

Het is haast onwerkelijk. Jarenlang galmde op gezette tijden de sirene van Scheepswerf De Hoop door Tolkamer. 's Ochtends iets voor half acht, vervolgens in de pauzes en stipt om 16.15 uur voor het laatst. Dan om het einde van de werkdag in te luiden. Het dorp is nog bezig met het verwerken van de enorme klap van de sluiting, eerder deze week. Oud-werknemer Jan van de Zand uit Lobith kan het nog moeilijk bevatten. Al vermoedde hij al wel iets. ,,Ik ben sinds 2011 weg, maar sprak nog wel mensen. Dan vang je wel eens dingen op, waaronder dat er steeds minder werk kwam. Dan weet je dat het een keer fout kan gaan”, aldus Van de Zand.

De situatie deed hem terugdenken aan november 1987, toen de Tolkamerse scheepswerf ook failliet ging. ,,Het geld was op. De directie beloofde ons dingen, maar zonder opdrachten kun je niets”, aldus de ex-werknemer. Lang hoefde hij niet bij de pakken neer te zitten, want al snel was hij actief op de scheepswerf. ,,De baas had de werf overgekocht, maar er waren weinig opdrachten. Toen moesten we op de steenfabriek sleutelen aan voertuigen. Toen er weer opdrachten waren, verhuisden we terug naar de werf.”