Na de vreugde over de tulpen is er nu de ergernis over de lelijke plastic bloembakken

Kappers­zaak met handen in het haar: klanten genoeg, maar wie wil er nog met schaar aan de slag?

Een verse zomercoupe of nieuw kleurtje nodig? Bij de kapsalon van Mascha Verriet moet je daarvoor even geduld hebben. De wachttijd loopt richting de drie weken. Het probleem? ,,Ik heb meer klanten dan kappers.” En Verriet is niet de enige die daarmee worstelt.