Na flesjes hoogwater verkoopt ondernemer uit Tolkamer nu laagwater

Het verschil is bijna acht meter. Was de Rijn bij Lobith in januari van dit jaar 14,64 meter boven NAP, nu is de waterstand 6,66 meter. Lamers, eigenaar van twee horecazaken aan de kade in Tolkamer, springt daar nu op in met de verkoop van flesjes laagwater. In januari stuntte hij met de verkoop van hoogwater.



De flesjes laagwater zijn niet tot de rand gevuld, zoals in januari van dit jaar, maar slechts tot onder het etiket. ,,Het gaat tenslotte om laagwater’’, grapt Lamers. Op dat etiket vermeldt hij de waterstand van de dag. ,,Want ik begreep dat het water de komende dagen nog 5 tot 10 centimeter kan zakken.’’