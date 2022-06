Na twee ‘corona processies’ kan Oud-Zevenaar eindelijk weer volstromen voor de sacrementsprocessie

update Bewoonster raakt gewond door ‘onbekende man’ in haar huis in Zevenaar

ZEVENAAR - Een bewoonster van Het Laar in Zevenaar is lichtgewond geraakt in de nacht van zondag op maandag, bij een incident met een indringer in haar huis. De dader is met een onbekende buit vertrokken en is voortvluchtig.

13 juni