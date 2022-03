Na twee jaar stilzitten mogen de Deurdouwers in Angerlo weer: genieten als vanouds

Weinig vrouwen, allochto­nen of mensen met een beperking in de raad: ‘Het is bedroevend’

DIDAM/ DOESBURG - Weinig vrouwen, nauwelijks allochtonen of mensen met een beperking. De diversiteit binnen de Liemerse politiek houdt niet over. Dat zien ook de gemeenteraadsleden. Zij geven de diversiteit in de gemeenteraden een 6,1. Dat blijkt uit een grote enquête van dagblad De Gelderlander onder de raadsleden.

4 maart