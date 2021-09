Naar hennep stinkende Belg aangehouden die 51.984 euro cash bij zich heeft op A12 bij Zevenaar

video | update Vrouw uit Zevenaar in kritieke toestand met traumaheli naar ziekenhuis: ‘We gaan uit van een ongeval’

9 september ZEVENAAR - In een woning aan de Horteler in Zevenaar is woensdagmiddag een zwaargewonde vrouw aangetroffen. Het zou gaan om een oudere dame. De vrouw is met de traumahelikopter naar het Radboud ziekenhuis in Nijmegen gevlogen. Haar toestand is was op dat moment kritiek.