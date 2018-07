Nagenieten met deze foto's van Dreamfields

update Auto op de zijkant op A12 bij Zevenaar, snelweg weer vrijgege­ven

6 juli ZEVENAAR - Door een ongeval op de rechterrijstrook van de A12 ter hoogte van oprit Zevenaar is er rond 11.40 uur in beide richtingen een file ontstaan. De rechterrijstrook was in de richting van Arnhem enige tijd afgesloten. Rond 12.40 uur is de snelweg weer vrijgegeven.