Naturisten balen van ‘kaalslag’ rond naaktstrand Rhederlaag: ‘Van alle kanten zijn we zichtbaar’

Wie kocht winnend lot bij de Jumbo in Zevenaar? Prijs van ruim 414.476 euro bruto

20 februari ZEVENAAR - Op een lot dat is gekocht bij de Jumbo aan de Kampsingel in Zevenaar is een prijs gevallen van 414.476,60 euro bruto. Het gaat om een lot van de Eurojackpot. De trekking was vrijdagavond. Nederlandse Loterij, waar de Eurojackpot onder valt, is op zoek naar de prijswinnaar.