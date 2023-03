Nederlanders die omkwamen bij ongeluk op A3 waren vrijwilliger bij Dag met een Lach: ‘Gitzwarte dag’

Trainer Gerben Matser zakt in elkaar, wedstrijd Babberich-Gel­ders Eiland geannu­leerd

De voetbalwedstrijd Babberich-Gelders Eiland in de vijfde klasse C is zondagmiddag niet van start gegaan. Vlak voor de aftrap zakte trainer Gerben Matser van Gelders Eiland in elkaar. Na een succesvolle reanimatie is hij bij kennis overgebracht naar ziekenhuis Rijnstate.