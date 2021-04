Nep-bankmedewerkers lichten echtpaar op: fors bedrag van de rekening af

Zevenaars stel emigreert tijdens corona naar Frankrijk: ‘Spannend om lockdowns te omzeilen’

11:36 ZEVENAAR - Rik den Breejen (56) en Mariëlle van den Elshout (49) uit Zevenaar kochten in de coronacrisis een huis in hartje Frankrijk. ,,We ‘sneakten’ bij een kleine overgang de grens over en zijn onderweg maar één keer gestopt.”