Nieuwe bestuur Gelderland gaat voor A15 zonder tolheffing

Lachgas blijft legaal in de Liemers: lokaal verbod ‘niet noodzake­lijk’

27 mei ZEVENAAR - Een lokaal verbod op het gebruik en bezit van lachgas komt er in de Liemers voorlopig niet. Het gebruik van de partydrug is niet zo’n groot probleem dat een verbod noodzakelijk is, leert een rondgang onder Liemerse gemeenten.