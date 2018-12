Nieuwe outlet in Zevenaar krijgt historische sfeer

Wie straks gaat shoppen bij Fashion Outlet Zevenaar (FOZ) doet dat in een kleurrijk koopjesdorp met monumentale invloeden. Markante gebouwen uit de regio zijn terug te vinden in het ontwerp van de outlet.



In het Zevenaarse koopjescentrum zijn straks elementen terug te vinden van onder meer de markthal in Didam, Huis Halsaf in Babberich, de Panoven in Zevenaar en Huis Aerdt in Herwen. De outlet op BusinessPark 7Poort opent naar verwachting in 2021. Het wordt na de outlets in Roosendaal, Roermond en Leystad de vierde in Nederland. Ook de andere drie outlets zijn gebouwd met een knipoog naar het verleden.