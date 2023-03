Nijpend capaciteitstekort in Liemerse verpleeghuizen: ‘We hebben 472 bedden, maar die liggen allemaal vol’

Interview Jos Palm moest schoppen om te ontdekken dat hij bestond: ‘Mijn vader zei: ik had jullie liever begraven dan dit’

Hij schreef boeken als Moederkerk, over de teloorgang van het katholicisme. En een biografie over Bennie Jolink. Schrijver, journalist, presentator en historicus Jos Palm, opgegroeid in Zeddam, heeft nu Kind van Maria en Mao, het verhaal van een generatie uitgebracht.