OK's Zevenaar blijven dicht: nog te veel verpleegkundigen ziek

RIJNSTATE en corona Personeel operatieka­mers Zevenaar nodig om zieke collega's Arnhem te vervangen

2 november ARNHEM / ZEVENAAR - Alle operatiekamers van het Rijnstate Ziekenhuis in Zevenaar zijn per direct gesloten. Alle beschikbare personeel van de OK's gaat naar het ziekenhuis in Arnhem. Daar is grote behoefte aan hulp doordat personeel is uitgevallen door het coronavirus.