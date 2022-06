Oldtimers verzamelen in Oud-Zevenaar: ‘Ik heb helemaal geen rijbewijs’

Koninklij­ke onderschei­ding voor Lathumse molenman Robbert Verkerk

LATHUM - Robbert Verkerk uit Lathum is vanwege zijn verdiensten voor de Nederlandse molenwereld benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De Zevenaarse burgemeester Luciën van Riswijk heeft hem woensdagmiddag de koninklijke onderscheiding opgespeld in de Mariamolen in het Brabantse Haps.

