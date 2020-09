OM blijft bij vijf jaar cel voor man die vuurwerkbom plaatste in Pannerden

Buren ruziën om grond rond speelpark Castellum in Lobith: ontzanding ligt stil

25 augustus ARNHEM/LOBITH Wezendonk Zand en Grind BV en Stuyt Agro BV liggen met elkaar in de clinch over een stuk grond aan de Eltenseweg in Lobith. In een kort geding eiste Wezendonk maandag gebruik van de grond, die volgens Stuyt is bedoeld voor een speelpark.