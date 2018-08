Om haar uitkering te houden, moet oer-Hollandse Ingrid bewijzen dat ze Nederlands spreekt

GENDRINGEN - Als Ingrid Abbema (65) uit Gendringen niet kan bewijzen dat ze de Nederlandse taal machtig is, wordt haar uitkering stopgezet. Woedend is de oer-Hollandse bijstandsgerechtigde.

‘De stoom komt mij uit de oren, zo kwaad ben ik’, schrijft ze in een brief in foutloos Nederlands aan uitkeringsinstantie Laborijn. In een brief die ze 25 juli ontving werd haar meegedeeld dat ze moet voldoen aan ‘de taaleis’. ‘U bent verplicht de Nederlandse taal voldoende te verstaan, spreken en schrijven’, stond erin.

Daarvoor moet ze haar diploma’s laten zien van bijvoorbeeld de middelbare school of het rapport uit groep 8. ,,Mijn vroegere lagere school, de Jacobusschool in Nijmegen, ging maar tot klas 6. Mijn mulo-diploma kan ik niet laten zien. Dat heb ik nooit meegenomen uit mijn ouderlijk huis. Ik ben in 1969 meteen gaan werken bij de NS.’’

Bijna AOW

Abbema groeide op in Nijmegen en woont al dertig jaar in de Achterhoek. In Gaanderen was ze jarenlang de beheerder van de sporthal. Maar vijftien jaar geleden raakte ze door ziekte alles kwijt: haar huis, haar werk en haar inkomen. Naast een kleine WAO-uitkering krijgt ze een aanvullende bijstandsuitkering van de gemeente Oude IJsselstreek. ,,Nog een jaar, dan krijg ik AOW. Dan ben ik van alle ellende verlost. Ben ik eindelijk van al dat gebedel af.’’

Ze heeft het altijd vreselijk gevonden dat ze door gezondheidsklachten (alvleesklierproblemen, diabetes en epilepsie) haar hand moest ophouden. Het ergste vindt ze de ondoordringbaarheid van de instanties. Nu weer met de taaleis. ,,Ik heb gelijk gebeld toen ik de eerste brief kreeg. Dacht dat het een vergissing was. Maar, nee hoor, tien dagen later kreeg ik een aanmaning in de bus.’’

'Ze moet meewerken'

Laborijn bevestigt dat alle mensen met een uitkering een brief hebben gekregen over de taaleis, als uitvloeisel van de Participatiewet. De taaleis is een landelijke eis om mensen in de bijstand te laten participeren in de samenleving. Het taalniveau moet minstens dat van groep 8 zijn. ,,Ik kan me voorstellen dat de brief voor stress en onrust zorgt. Deze mevrouw hoeft zich geen zorgen te maken dat ze haar uitkering kwijtraakt. Maar ze moet wel meewerken’’, zegt Frieda Tax van Laborijn.

Abbema weigert echter mee te werken aan het leveren van het bewijs dat zij de Nederlandse taal machtig is. Dat zou kunnen betekenen dat haar uitkering wordt stopgezet. Daarom heeft ze een brief op poten gestuurd naar de gemeente en een gesprek met de burgemeester aangevraagd.