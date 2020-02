OM wil 6 maanden cel voor Duitser met ton cash in kofferbak bij Babberich

De aanklager vindt voldoende aangetoond dat de herkomst van het geld niet legaal is. Het geld zat in 19 bundels in een witte plastic zak verstopt in de kofferbak bij het reservewiel. In de iPhone die ook in de auto lag, zaten berichten die volgens de marechaussee ook kunnen passen bij drugsverkeer, omdat ze gaan over ‘grammen’, ‘kwaliteit’, en ‘morgen heb ik andere’. Ook heeft de verdachte niet goed genoeg kunnen uitleggen waar het geld vandaan kwam.