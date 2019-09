Omgekomen Spitfirepiloot Mervyn krijgt eerbetoon bij de BBC én in Herwen

Over de tong Heel fijn eten aan de Rijn in Tolkamer bij restaurant Commies

6 september De Europakade in Tolkamer heeft als grootste attractie de indrukwekkende Rijn, de mensen die van de Rijncruiseboten stappen en de zonsondergang. Er is genoeg te kijken, maar culinair heeft het niet echt naam in de streek. We proberen restaurant De Commies, sinds een paar maanden neergestreken in een nieuw paviljoen op de kade.