Omgekomen spookrijder uit Zevenaar reed met hoge snelheid over A18

Weginspecteur

Het verkeerscentrum van Rijkswaterstaat in Wolfheze kreeg zaterdagavond even na acht uur de melding van een spookrijder op de A18. ,,In zo’n geval sturen we meteen een weginspecteur op pad”, zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. ,,Op basis van de hectometerbordjes proberen we de spookrijder zo nauwkeurig mogelijk te lokaliseren. Zeker in dit geval moest dat op die manier, want op de A18 hangen geen camera’s. Ook probeert de weginspecteur als hij eenmaal ter plekke is zowel de spookrijder als het overige verkeer met lichtsignalen te waarschuwen.”