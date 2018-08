Omstanders stoppen zwaar beschonken Duitse brokkenpilote in Zevenaar

Politie zoekt fotograaf die mishande­ling op Dreampop kiekte

12:03 LATHUM - De politie zoekt een fotograaf die actief was op het festival Dreampop op zondag 8 juli in Lathum. De man heeft een foto gemaakt van de verdachte van een mishandeling op het festival. 'We willen graag met deze fotograaf in contact komen', schrijft de politie in een bericht op Facebook.