Onbegrip over onduidelijke ov-staking in de Liemers: ‘Wat als je naar het ziekenhuis moet óf een belangrijk tentamen hebt?’

Ze is een van de naar schatting twintig reizigers die vrijdagmorgen stond te wachten op de Duitse stoptrein naar Arnhem. De Duitse machinisten doen niet mee aan de Nederlandse staking, dus rijdt de RE19 nog gewoon tussen Emmerik en Arnhem. De trein stopt ook op station Zevenaar.



,,Maar wat doe je als je in Duiven of Westervoort woont, of naar station Arnhem-Velperpoort moet? Daar stopt deze trein niet. Laat ze dan in ieder geval ander vervoer regelen”, zegt student Manoa Jurcka.



Hij krijgt bijval van Cherina Wiggers, die alle moeite moet doen om op haar stageadres in Arnhem te komen. ,,Dit is gewoon flink balen. Frustrerend dat er zoveel onduidelijkheid is.”