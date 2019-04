Onbekende man met opmerkelijke tatoeages lag 2 tot 4 weken in de IJssel

De eerste kraker van het Polderhuis onderhan­del­de met de laatste krakers

7 april ZEVENAAR - Bas Elfrink was in 1981 een van de eerste krakers van het Polderhuis in Zevenaar. Dertig jaar later bemiddelde hij als oud-wethouder tussen de eigenaar, jonkheer Huub van Nispen, en de laatste krakers van het monumentale pand.